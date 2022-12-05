سیاسة

السوداني يطالب الداخلية بمضاعفة جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
العراق السوداني وزارة الداخلية

أربيل (كوردستان 24)- طالب رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني مساء اليوم الاثنين وزارة الداخلية بمضاعفة جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تجار المخدرات.

جاء ذلك في اجتماع عقده السوداني مع وزير الداخلية والكوادر المتقدمة في مبنى الوزارة، حسبما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأشار السوداني إلى "الدور الكبير لوزارة الداخلية وواجباتها في تعزيز الأمن المجتمعي، وما يشكله من ركيزة مهمة لنجاح الخطط التنموية التي يتوقف عليها البناء وتطوير الواقع الاقتصادي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

وشدّد خلال الاجتماع على "ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة، وتطوير الخطط الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لملاحقة تجار المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها".

وبيّن السوداني أن "وزارة الداخلية أكثر المؤسسات الأمنية تماسّاً مع المواطنين، ما يتطلب من منتسبيها كافة التعامل المهني والمنضبط معهم، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية التابعة للوزارة".

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة ضبّاط وزارة الداخلية "للاهتمام بالمنتسبين، وأن يكونوا قريبين منهم، وحل مشاكلهم في نطاق العمل والواجبات الأمنية"، وفق البيان.

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