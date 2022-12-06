سیاسة

منها نشر منظومة دفاع جوي.. العراق سيتخذ إجراءات لحماية الحدود مع تركيا وايران

author_image سوار أحمد
کوردستان الدفاع الجوي الحدود تركيا ايران

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مهدي تقي آمرلي، ان هناك إجراءات أخرى سيتخذها العراق لحفظ سيادة البلاد، منها نشر منظومات الدفاع الجوي على الحدود.

وقال مهدي تقي آمرلي، لـ"العربي الجديد"، إن "خطوة نشر القوات الاتحادية على الحدود مع إيران وتركيا، كبيرة ومهمة في حفظ سيادة العراق، وفرض سيطرة القوات الاتحادية على كامل الحدود العراقية، وهذا الأمر تحقق بعد مفاوضات وحوارات ناجحة حققها السوداني مع حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف: "هناك إجراءات أخرى سيتخذها العراق لاحقاً لحفظ سيادة البلاد، منها نشر منظومات الدفاع الجوي على الحدود، ونحن بانتظار وصول دفعة جديدة من هذه المنظومات من فرنسا. كما أن هناك نية للتعاقد مع دول أخرى من أجل شراء هذه المنظومات المتطورة".

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