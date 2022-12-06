سیاسة

قوات سوريا الديمقراطية تعتزم نشر تقرير حول تفجير إسطنبول "في القريب العاجل"

author_image سوار أحمد
سوریا مظلوم عبدي تركيا تفجير اسطنبول

أربيل (كوردستان 24)- قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، ان المرحلة الأولى من التحقيقات، في أسماء المعتقلين والمشتبه بهم الذين تم الكشف عنهم من قبل مسؤولين أتراك والمتهمين بتورطهم في تفجير إسطنبول.

وأضاف عبدي أن تحقيقاتهم مستمرة في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم نشر تقرير حول تفجير إسطنبول والاتهامات "في القريب العاجل".

وجاء ذلك في مقابلة مع موقع قناة "الشرق" السعودية، إذ كشف عبدي أنهم توصلوا لـ"روابط وثيقة لأولئك الأشخاص مع مقاتلي تنظيم داعش وقتلاهم، بالإضافة لروابط مع قادة فصائل مسلحة مدعومة تركيا ومتواجدين في عفرين"

وحذر مظلوم عبدي من "تداعيات مدمرة" جراء أي عملية عسكرية برية تركية في المناطق الكوردية شمالي سوريا، مشيرا الى إن الغزو التركي سيعيد إحياء تنظيم داعش".

وأضاف أنه على الرغم من إعلان أمريكا وروسيا معارضتهما العملية العسكرية التركية، إلا أنه "لا توجد ضمانات تمنع ذلك"، مؤكدا وجود "تنسيق عسكري مع القوات الحكومية السورية من أجل ردع مخاطر الاحتلال التركي، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأراضي".

وأعرب عبدي عن تخوّفه من إشارات التقارب في العلاقة بين دمشق وأنقرة واحتمالات عودة العلاقات بين البلدين، معتبراً أن "تطبيع العلاقات السورية التركية سيؤدي إلى إشعال الحرب الأهلية السورية مرة أخرى".

واكد قائد قوات سوريا الديمقراطية، أنه  "لا يمكن عملياً تفكيك قواته" في حال التوصل إلى أي تسوية سياسية بشأن الأوضاع في سوريا، لافتاً إلى أن "هذه القوات بإمكانها أن تكون جزءا من المنظومة الدفاعية السورية مستقبلاً".

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