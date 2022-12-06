أعنف إنفلونزا منذ 10 سنوات يغزو العالم

أربيل (كوردستان24)- تفشي الإنفلونزا الاسوأ منذ عشر سنوات تسبب في تحقيق معدلات إصابة عالية جداً، وسط ما يكابده العالم من شر تفشي الأوبئة.

في الولايات المتحدة الامريكية تضاعف عدد حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالانفلونزا خلال أسبوع عيد الشكر، وكانت أعلى نسبة تم تسجيلها منذ موسم 2010 – 2011 وفقاً لمركز السيطرة على الامراض.

ويقول خبراء الصحة إن إرتداء الكمامة والاحتياطات الاخرى التي استخدمت خلال جائحة كورونا، أبقت الانفلونزا في مأزق خلال العامين الماضيين وعطلت انتشارها الموسمي، لكن العودة الى الحياة الطبيعية ما قبل الجائحة تركتنا أكثر عرضة للاصابة بالعدوى، ويحذر الخبراء من أنهم ما زالوا لا يعرفون الكثير عن الفايروسات الموسمية.

حوالي 4 من كل 10 أمريكيين يقولون أنهم لا يخططون للحصول على لقاح الانفلونزا هذا الموسم، بسبب مخاوف من اللقاحات التي لا تعمل بشكل جيد أو لها آثار جانبية، ويقول الطبيب الامريكي فيفيك مورثي "لا يمكننا التخلي عن حذرنا وعلينا اتخاذ الاحتياطات التي نحتاجها لمنع انتشار هذه الفايروسات، مثل غسل الايادي وارتداء الكمامة في الاماكن المغلقة، والبقاء في المنزل اذا كنا مرضى".

وقال مركز أبحاث وسياسات الامراض المعدية في جامعة مينيسوتا الى أن امتصاص لقاح الانفلونزا لدى النساء الحوامل أقل بنسبة 12.1 نقطة مئوية عن عام 2021، وأقل بنسبة 21.7 نقطة مئوية عن عام 2022.

قد يكون خطر فيروس كورونا المستجد أكثر قابلية للإدارة بفضل اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات والاختبارات، لكن تجربة الوباء ربما جعلتنا أكثر عرضة لموجات الأمراض الموسمية الأخرى التي تعقد العودة إلى الوضع الطبيعي.