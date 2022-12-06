إعتقال 8 مطلوبين بتهم الإرهاب والمخدرات في محافظات عراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الاعلام الأمني يوم الثلاثاء، اعتقال 8 مطلوبين، بتهم الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات في محافظات بغداد والنجف والديوانية.

وذكرت الخلية في بيان، إنه "من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لقاطع المسؤولية وبواجبين منفصلين، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من القاء القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الارهاب والاتجار بالبشر، صادرة بحقهم مذكرات قضائية وفق المادتين (1/4ارهاب، 234) من قانون العقوبات،

وأضافت الخلية في بيانها، انه "تم القبض عليهم في منطقتي الزعفرانية والكفاح ببغداد بالتعاون مع فوج طوارئ بغداد الخامس ومكتب مكافحة الاتجار بالبشر، وتم تسليم المتهمين الى جهة الطلب أصوليًا".

وأفاد البيان أنه "وبجهد استخباري دقيق وبعد استحصال الموافقات القضائية استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية وبالتنسيق مع شؤون المخدرات من الاطاحة بثلاثة متهمين يمارسون عمليات الترويج وتجارة المواد المخدرة في مركز مدينة الديوانية وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة (28مخدرات)".

من جهة أخرى اعتقلت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف وبالاشتراك مع شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مطلوبين اثنين للقضاء وفق احكام المادة (28 مخدرات)، وذلك من خلال تواجدهما في قضاء النجف، وقد تم تدوين اقوالهما بدائيًا وقضائيا وتسليمهما الى الجهات المختصة، بحسب بيان الخلية.