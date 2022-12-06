فيديو "الرهان الخطير".. الشرطة تكشف ملابسات حادثة الرضيع

أربيل (كوردستان 24)- كشفت الشرطة المصرية، الثلاثاء، عن ملابسات الفيديو الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين والذي أظهر ممرضاً معصوب العينين ويحاول تركيب كانيولا في قدم رضيع.

الفيديو الذي نشره أحد الممرضين العاملين في حضانةٍ أهلية في المنيا بمصر،كان قد لاقى غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك الفعل "رهاناً خطيراً على قتل رضيع".

وقال ناشرو الفيديو على الفيسبوك، إن الممرض دخل في تحدٍّ مع زملائه لبيان قدرته على تركيب كانيولا بكعب طفل حديث الولادة وهو معصوب العينين دون الاكتراث بحياة الرضيع.

وطالب عدد من ناشطي التواصل الاجتماعي بمحاكمة الشخص الظاهر في الفيديو، على إهماله وتعامله مع الرضيع بهذا الشكل الذي يمكن أن يعرضه لمشكلات صحية، قد تؤدي إلى الوفاة.

ويُسمَع في الفيديو الذي تابعته كوردستان 24، صوت أحد الحاضرين وهو يثني على عمل الممرض بعد نجاحه في تركيب الكانيولا أخيراً، مع ارتفاع صوت بكاء الرضيع "يسعد الله يا عم طه حسين"، في إشارة إلى الأديب المصري طه حسين الذي فقد نظره وهو في الرابعة من العمر.

وقالت الداخلية المصرية، إن الشخص الذى يركب الكانيولا "معاون تمريض" بحضانة خاصة تابعة لإحدى الجمعيات بمركز أبوقرقاص بالمنيا ومرافقه طالب بمعهد التمريض ويعمل بذات الحضانة.

وذكرت صحيفة الشروق المصرية نقلاً عن الداخلية قولها، بعد استدعاء الأشخاص الظاهرين في الفيديو، أقروا بصحة الواقعة، وقيام معاون تمريض آخر في ذات الحضانة بالتصوير.

وعلل الممرض قيامه بذلك، لإظهار مهاراته فى العمل وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة، وأكد خروج الطفل بذات اليوم عقب تلقيه العلاج، وفق الصحيفة المصرية.

وخلال إفادته للشرطة، أقر الممرض، الذي وصفه رواد السوشيال بـ "عديم الرحمة"، بأنه يعمل بالحضانة مُنذ عام تقريباً.

وتعقيباً على الحادثة، قرر وزير الصحة المصري، خالد عبدالغفار، إغلاق وحدة الحضانات الخاصة "الفاروق عمر" بمحافظة المنيا، جنوبي البلاد، وإحالة مالكها والعاملين فيها للنيابة العامة.