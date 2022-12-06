سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفيرة السويدية لدى العراق

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول (ديسمبر) 2022، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين السويد وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى مناقشة الوضع العام في العراق والمنطقة.

وأشادت السفيرة السويدية بالتقدم الحاصل في إقليم كوردستان ومسيرته في البناء والإعمار، وأبدت رغبة بلادها في الارتقاء بالعلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان.

وعرض رئيس الحكومة نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات التنويع الاقتصادي والتحول الإلكتروني فيما يخص الخدمات العامة، والتوجه نحو الحوكمة الإلكترونية وتسهيل أعمال المستثمرين وخلق مزيد من فرص العمل.

كذلك شهد اللقاء التأكيد على أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، كما تناول أوضاع النازحين واللاجئين والاستعدادات اللازمة للتعامل مع التبعات السلبية للتغير المناخي وتأثير ذلك على حياة المواطنين.

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