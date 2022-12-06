الغاز مجدداً.. إصابة شخصين باندلاع حريقٍ في منزلٍ بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أصيب شخصان اليوم الثلاثاء، جراء اندلاع حريقٍ في منزلٍ ببلدة تاسلوجيه التابعة لمحافظة السليمانية، بعد تسرب الغاز.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في السليمانية لـ كوردستان 24، "بسبب تسرب الغاز، اندلع حريقٌ في منزلٍ ببلدة تاسلوجيه، أسفر عن إصابة قادر محمد وزوجته نسرين عمر، ونقلهما إلى المستشفى".

وبحسب المعلومات الواردة لمراسل كوردستان 24 في السليمانية، فأن نسرين محمد هي زوجة قادر الثانية، بعد وفاة الأولى منذ سنوات، في حادثة انفجار اسطوانة غاز.

وأمس الاثنين، أخلت الجهات المعنية كافتيريا الحرم الجامعي الجديد في السليمانية والقاعات المحيطة، بعد تسرب الغاز.

وقُتِل 15 شخصاً وأصيب 12 آخرين جراء انهيار مبنى نتيجة انفجار منظومة تدفئة، في الـ 17 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بحي كازيوه في السليمانية. وفي الـ 21 من الشهر ذاته، قُتِل 6 أشخاص وأصيب 30 آخرين، في حادثٍ ممائل بمدينة دهوك.