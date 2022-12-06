عبد اللطيف رشيد: الحكومة العراقية لديها استراتيجية الانفتاح على دول العالم

أربيل (كوردستان 24)- ‌أكد رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد اليوم الثلاثاء أن الحكومة العراقية لديها استراتيجية الانفتاح على دول العالم، إلى جانب العمل على حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد استقبل في قصر بغداد اليوم الثلاثاء وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق.

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية أكد "أهمية العلاقات الوثيقة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وضرورة تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وأشار عبد اللطيف رشيد إلى أن "العراق عانى من مشاكل عدة داخلية وخارجية في السابق، وهو الآن في وضعٍ أفضل خصوصاً في الجانب الأمني".

وشدد رئيس الجمهورية على أن "الحكومة العراقية لديها استراتيجية في الانفتاح على دول العالم وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي، وبرنامجها يؤكد على تنمية البنى التحتية في مختلف القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين".

ولفت إلى أن الحكومة تعمل كذلك "على حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وإقرار مشاريع القوانين المُعلّقة".

وأكد عبد اللطيف رشيد "ضرورة أن يرى العالم الوضع الحقيقي في العراق والتحسّن الذي يطرأ عليه، وهو ما ينعكس إيجاباً على تشجيع الاستثمارات والقطاع الخاص في البلد".

من جانبه أعرب الوفد حسبما أفاد البيان "عن تطلع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة مع العراق في جوانب التدريب والاستشارة، والتعاون في المجالات الثقافية وإظهار الحضارة العريقة للعراق أمام العالم، كما أثنى الوفد على التحسن الذي يشهده البلد".