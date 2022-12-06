سیاسة

نيجيرفان بارزاني يستقبل السفيرة السويدية لدى العراق

نيجيرفان بارزاني قدم تهانيه لسفيرة السويد الجديدة في العراق جيسيكا سفاردستروم بمناسبة تسنمها مهام منصبها
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رئيس الإقليم يستقبل السفيرة السويدية لدى العراق
رئيس الإقليم يستقبل السفيرة السويدية لدى العراق
کوردستان نيجيرفان بارزاني سفيرة السويد لدى العراق فرص العمل والاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول (ديسمبر) 2022، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن نيجيرفان بارزاني قدم تهانيه لسفيرة السويد الجديدة في العراق جيسيكا سفاردستروم، بمناسبة تسنمها مهام منصبها سفيرة لبلدها في العراق مبدياً كل الدعم لإنجاح مهامها.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "سبل تمتين علاقات السويد مع العراق وإقليم كوردستان، مؤكدين العمل على التعاون المشترك وخاصة في المجالات التي تهم الجانبين".

وتابع البيان أن الجانبين بحثا كذلك "الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، وفرص العمل والاستثمار السويديين في العراق وإقليم كوردستان، وآخر تطورات الوضع في العراق، والحرب على الإرهاب، وأوضاع المنطقة بصورة عامة".

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