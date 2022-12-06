نيجيرفان بارزاني يستقبل السفيرة السويدية لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الثلاثاء 6 كانون الأول (ديسمبر) 2022، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن نيجيرفان بارزاني قدم تهانيه لسفيرة السويد الجديدة في العراق جيسيكا سفاردستروم، بمناسبة تسنمها مهام منصبها سفيرة لبلدها في العراق مبدياً كل الدعم لإنجاح مهامها.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "سبل تمتين علاقات السويد مع العراق وإقليم كوردستان، مؤكدين العمل على التعاون المشترك وخاصة في المجالات التي تهم الجانبين".

وتابع البيان أن الجانبين بحثا كذلك "الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، وفرص العمل والاستثمار السويديين في العراق وإقليم كوردستان، وآخر تطورات الوضع في العراق، والحرب على الإرهاب، وأوضاع المنطقة بصورة عامة".