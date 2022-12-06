وزيرا خارجية العراق والأردن يبحثان القضايا العربية والإقليمية

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء القضايا العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيانٍ تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل إلى العاصمة الأردنية عمان، وعقد اجتماعاً مع نظيره الأردني أيمن الصفدي".

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع "على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات".

وأشار إلى أنهما ناقشا كذلك "القضايا العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".