أردوغان: تركيا اتخذت التدابير اللازمة للقضاء على "الإرهاب" في كوباني وإدلب

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إن القوات التركية اتخذت التدابير اللازمة للقضاء على "التنظيمات الإرهابية" في كوباني وإدلب.

وأضاف أردوغان خلال المؤتمر الاقتصادي المنعقد في العاصمة التركية أنقرة، أن "الإرهابيين فشلوا بمساعدة أصدقائهم في إركاع تركيا، والآن بدأوا بمهاجمتها من خلال الألاعيب الاقتصادية".

وتوعد الرئيس التركي بالقضاء على "منابع الإرهاب" قرب حدود بلاده، وإنهاء "وجود التنظيمات الإرهابية في الشمال السوري".

وأشار إلى أن "تركيا في السابق لم تكن تصنع حتى الرصاص، أما الآن فأصبحت تصنع المعدات الدفاعية، من المسيرات، والقذائف الصاروخية وغيرها من الأسلحة لجيشها وتبيعها للجيوش الأخرى أيضاً".

وأكد أردوغان أن هذه الأسلحة التي صنعتها تركيا "استخدمت في أذربيجان وليبيا عندما تطلب الأمر، وستستخدمها ضد الإرهابيين وأعوانهم أينما كانوا".

وفي نفس السياق قال أردوغان إن "بلاده ستزيد من أصدقائها، وأن أعداءها سيعلمون حدودهم".

وأضاف أن لدى تركيا "القدرة على تحقيق انتصارات لا يتوقعها أحد عندما نرى تهديداً لبقائنا".

وأكد الرئيس التركي أن "بلاده باتت قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في استراتيجياتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، وأن مصير تركيا أصبح بيد شعبها لا الآخرين".

وأشار إلى أن "الكفاح الذي قدمناه ضد الانقلابيين والتنظيمات الإرهابية لم يذهب سدى".

المصدر: روسيا اليوم+وكالة الأناضول