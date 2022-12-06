ریاضة

المغرب يطيح بإسبانيا بـ"ركلات الحظ" ويبلغ ربع النهائي لأول مرة

يلتقي المغرب في دور الثمانية مع البرتغال أو سويسرا
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الشرق الاوسط دور الـ16 كأس العالم المغرب إسبانيا ركلات الترجيح

أربيل (كوردستان 24)- أصبح المغرب أول بلد عربي يصل دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبه بركلات الترجيح على إسبانيا في دور الستة عشر اليوم الثلاثاء.

وانتصر المغرب 3-صفر في ركلات الترجيح عقب تعادل الفريقين دون أهداف بعد وقت إضافي في استاد المدينة التعليمية، ليصبح المنتخب المغربي أيضاً أول فريق أفريقي يصل هذه المرحلة في كأس العالم منذ غانا في نهائيات 2010.

وسجل أشرف حكيمي، المولود في إسبانيا وخريج أكاديمية ريال مدريد، الركلة الحاسمة في شباك الحارس أوناي سيمون بعد فشل لاعبي إسبانيا في تسجيل أي من ركلاتهم.

وخلال 90 دقيقة ثم الوقت الإضافي، استحوذت إسبانيا على الكرة لفترات أطول لكنها فشلت في صنع فرص حقيقية أمام الدفاع المغربي الصلب.

ويلتقي المغرب في دور الثمانية مع البرتغال أو سويسرا.

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