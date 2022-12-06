كوردستان24 تنشر رابط التقديم للتعيين في حرس الحدود

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء عزمها فتح باب التطوع على ملاك قيادة قوات الحدود.

وقالت مديرية التطوع التابعة للوزارة على موقعها الإلكتروني إنه سيتم في الساعات المقبلة فتح باب التطوع على ملاك وزارة الداخلية/ قيادة قوات الحدود على موقع مديرية التطوع الإلكتروني.

وأضافت إنه "سيتم نشر التفاصيل كاملة في وقت لاحق لذلك استوجب التنويه".

وقال المتحدث باسم قيادة حرس حدود المنطقة الأولى حماد دزَيي لكوردستان إنه "سيتم قبول 3 آلاف شخص في صفوف قوات حرس الحدود".

وأضاف حماد دزَيي أن "القبول سيشمل كل العراق، رغم أنه كان مفترضاً في السابق أن يشمل إقليم كوردستان فقط".

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