نائب وزير الخارجية الروسي لكوردستان 24: واشنطن تنتهج سياسة "غير متوازنة" في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة "غير متوزانة وأنانية" في سوريا، مؤكداً في الوقت نفسه أن موسكو لديها تجربة صعبة في التفاوض مع واشنطن.

وقال سيرغي ريابكوف في تصريحٍ لكوردستان 24، إنه "منذ مدة نراقب خطوات واشنطن المتعلقة بالكورد والوضع في سوريا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تنتهج سياسة غير متوازنة وأنانية في سوريا".

وأكد أن أمريكا "تنهب ثروات البلاد ورؤوس أمواله"، لافتاً إلى أنها "من حصة الشعب السوري".

وبشأن العلاقة بين موسكو وواشنطن قال نائب وزير الخارجية الروسي إن "روسيا لديها تجربة صعبة في التفاوض مع الولايات المتحدة".

وأضاف سيرغي ريابكوف "أننا تمكنا من العمل مع واشنطن في سوريا والعلاقات لم تؤد إلى صراع".

وأعرب المسؤول الروسي عن أمله "في أن يتمكنوا من الحفاظ على هذه العلاقة النشطة"، لافتاً إلى أنه "من الصعب أن نتأمل في تحسن العلاقة أكثر".