سیاسة

نائب وزير الخارجية الروسي لكوردستان 24: واشنطن تنتهج سياسة "غير متوازنة" في سوريا

سيرغي ريابكوف: منذ مدة نراقب خطوات واشنطن المتعلقة بالكورد والوضع في سوريا
author_image Kurdistan24 اربیل
نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحٍ لكوردستان 24
نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحٍ لكوردستان 24
سوریا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف موسكو واشنطن الكورد

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة "غير متوزانة وأنانية" في سوريا، مؤكداً في الوقت نفسه أن موسكو لديها تجربة صعبة في التفاوض مع واشنطن.

وقال سيرغي ريابكوف في تصريحٍ لكوردستان 24، إنه "منذ مدة نراقب خطوات واشنطن المتعلقة بالكورد والوضع في سوريا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تنتهج سياسة غير متوازنة وأنانية في سوريا".

وأكد أن أمريكا "تنهب ثروات البلاد ورؤوس أمواله"، لافتاً إلى أنها "من حصة الشعب السوري".

وبشأن العلاقة بين موسكو وواشنطن قال نائب وزير الخارجية الروسي إن "روسيا لديها تجربة صعبة في التفاوض مع الولايات المتحدة".

وأضاف سيرغي ريابكوف "أننا تمكنا من العمل مع واشنطن في سوريا والعلاقات لم تؤد إلى صراع".

وأعرب المسؤول الروسي عن أمله "في أن يتمكنوا من الحفاظ على هذه العلاقة النشطة"، لافتاً إلى أنه "من الصعب أن نتأمل في تحسن العلاقة أكثر".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف