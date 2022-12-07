سیاسة

مشروع الموازنة سيصل مجلس النواب مطلع العام المقبل

author_image مظفر مزوري
\
\
العراق مجلس النواب العراقي الموازنة مشروع قانون التصويت

أربيل (كوردستان24)- حددت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، موعد وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى البرلمان، فيما أوضحت أسباب تأخر اكتمال مشروعها حتى الآن لدى الحكومة.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، لوكالة الأنباء العراقية "إن مشروع الموازنة سيصل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، كونه لم يكتمل حتى الآن لدى وزارتي المالية والتخطيط بسبب المطالبات العالية التي وصلت من الوزارات والمحافظات وبلغت 222 ترليون دينار، وتحتاج إلى مراجعة وتعديل".

وأضاف الكاظمي، أن "مجلس النواب سيبدأ عطلته التشريعية يوم 8 من الشهر الحالي، وحين يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب، فإن المجلس سيأخذ شهرين أو أكثر للدراسة والمناقشة والتصويت عليها".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف