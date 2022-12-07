المحكمة الأوروبية تدين تركيا بسبب منع موقوفين لديها من مقابلة عوائلهم

أربيل (كوردستان 24)- أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا بسبب منعها 19 موقوفاً لديها من إجراء اتصالات مع عائلاتهم، أو السماح لأُسرِهم بزيارتهم.

واعتبرت المحكمة، وهي الذراع القضائي لمجلس أوروبا، الثلاثاء، أن أنقرة انتهكت حق احترام الحياة الخاصة لمقدمي الشكوى، من حيث تقييد حقوقهم في الزيارة والقيود المفروضة على مكالماتهم الهاتفية.

وكان هؤلاء الـ 19 محتجزين في سجونٍ مختلفة، بانتظار محاكمتهم أو سبق أن أُدينوا بتهمة الإرهاب على خلفية محاولة انقلاب 15 يوليو تموز 2016.

ولجأ المحتجزون إلى القضاء التركي، بسبب رفض إدارة السجون حقهم في مقابلة عائلاتهم في عطل نهاية الاسبوع، أو الاتصال معهم هاتفياً.

وأدينت تركيا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 1500 وألفَي يورو إلى 16 من بين مقدمي الشكاوى، عن الأضرار المعنوية، وفق موقع "دي دبليو" الألماني.

وتعتبر السلطات التركية أن سبب رفض الزيارات والمكالمات مرتبطٌ بواقع السجون "المكتظة وقلة عدد الحراس في نهاية الاسبوع، وما يشكّل ذلك من مخاطر أمنية".

إلا أنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أشارت إلى أنه "من الضروري في قانون احترام الحياة الخاصة للسجين، أن تسمح له السلطات، أو إذا لزم الأمر أن تساعده، في الحفاظ على التواصل مع عائلته القريبة".

وأوضحت المحكمة أن "الحدّ من وتيرة الزيارات العائلية ومدّتها والإشراف عليها وإخضاع الموقوف لترتيبات خاصة من أجل هذه الزيارات، هي أمور تشكل تدخلاً في حقوق أصحاب الشكاوى".