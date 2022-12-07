سیاسة

روسيا تنفي صلتها بمجموعةٍ "إرهابية" اعتقلتها السلطات الألمانية

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم روسيا مجموعة ارهابية انقلاب المانيا

أربيل (كوردستان 24)- نفت السفارة الروسية في برلين، أية علاقة لها مع مجموعةٍ "إرهابية" اعتقلتها  الشرطة الألمانية للاشتباه بها في التخطيط لإطاحة الحكومة.

وأعلنت السلطات الألمانية، أمس الثلاثاء،أنها اعتقلت 25 شخصاً في حملةٍ شملت 11 ولاية نفّذها 3 آلاف فرد، قالت إنهم ينتمون إلى مجموعةٍ "إرهابية".

وقالت السفارة في بيانٍ لها، الأربعاء، "تلفت السفارة الروسية في ألمانيا الانتباه إلى حقيقة أن المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تقيم اتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى".

ويواجه المعتقلون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، ويقول الادعاء العام الألماني إنهم أسسوا "ذراعاً عسكرية" يهدف إلى "القضاء" على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.

وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني، بحسب تقريرٍ للموقع الألماني "دي دبليو".

وأسس المتهمون نهاية نوفمبر  تشرين الثاني 2021 تنظيماً تصفه السلطات الألمانية بـ "الإرهابي" لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها، والتخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في  ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف