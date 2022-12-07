روسيا تنفي صلتها بمجموعةٍ "إرهابية" اعتقلتها السلطات الألمانية

أربيل (كوردستان 24)- نفت السفارة الروسية في برلين، أية علاقة لها مع مجموعةٍ "إرهابية" اعتقلتها الشرطة الألمانية للاشتباه بها في التخطيط لإطاحة الحكومة.

وأعلنت السلطات الألمانية، أمس الثلاثاء،أنها اعتقلت 25 شخصاً في حملةٍ شملت 11 ولاية نفّذها 3 آلاف فرد، قالت إنهم ينتمون إلى مجموعةٍ "إرهابية".

وقالت السفارة في بيانٍ لها، الأربعاء، "تلفت السفارة الروسية في ألمانيا الانتباه إلى حقيقة أن المكاتب الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تقيم اتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية أو كيانات غير شرعية أخرى".

ويواجه المعتقلون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة، ويقول الادعاء العام الألماني إنهم أسسوا "ذراعاً عسكرية" يهدف إلى "القضاء" على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.

وأشار الادعاء العام إلى أن بعض أعضاء الذراع العسكرية المشتبه بهم خدموا في الجيش الألماني، بحسب تقريرٍ للموقع الألماني "دي دبليو".

وأسس المتهمون نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2021 تنظيماً تصفه السلطات الألمانية بـ "الإرهابي" لمحاربة مؤسسات الدولة وممثليها، والتخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم.