سیاسة

حسين يعلن عدم السماح باستخدام أراضي العراق للهجوم على دول الجوار

فؤاد حسين: نحن على تواصل مستمر مع العاصمتين (طهران وأنقرة) لكي نصل إلى حلولٍ لحماية سيادة العراق
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وزراء خارجية العراق والأردن ومصر
وزراء خارجية العراق والأردن ومصر
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أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، على وجود التزام لدى العراق، يتعلق بالدستور، بعدم السماح لأية منظمة أن تستعمل أراضيه للهجوم على دول الجوار.

ولفت في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن قبول أي هجوم على الأراضي العراقية" من قبل أي دول الجوار.

وشنت إيران وتركيا في وقتٍ سابق، سلسلة ضرباتٍ جوية مدفعية على مناطق داخل إقليم كوردستان، قالت إنها تستهدف جماعاتٍ كوردية مناهضة معارضة.

وقال حسين في مؤتمرٍ صحفي مشترك مع وزيري خارجية الأردن ومصر، اليوم الأربعاء، عن "تدخلات عديدة" في العراق، "نحن في هذا الصدد في حوار مستمر مع هذه الدول لحل هذه المشاكل".

واعتبر أن بعض تلك المشاكل "تعود للماضي، ومشاكل بسبب وجود بعض المنظمات السياسية من هذه الدول على الأراضي العراقية".

وأضاف "نحن على تواصل مستمر مع العاصمتين (طهران وأنقرة) لكي نصل إلى حلولٍ لحماية سيادة العراق، بمنع هذه المنظمات من القيام بعمليات ضد دول مجاورة".

في سياقٍ منفصل، أعلن وزير الخارجية العراقي أن قمة إقليمية ثانية حول العراق ستعقد بالعاصمة الأردنية عمَّان في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، متوقعاً مشاركة إيران وتركيا فيها.

وأعلن قصر الإليزيه الأحد عقد قمة إقليمية في الأردن "قبل نهاية السنة"، تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في 28 أغسطس 2021، في ظل التوتر مع إيران وتركيا.

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