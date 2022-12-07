رئيس حكومة إقليم كوردستان يتحدث هاتفياً مع الرئيس الإماراتي

أربيل (كوردستان 24)- تحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء 7 كانون الأول (ديسمبر) 2022، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوثيقها، ولا سيّما فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثماري.

وشكر رئيس الحكومة الرئيس الإماراتي على الدعم والتعاون والتنسيق المتين الذي أظهره المسؤولون الإماراتيون لإنجاح مشروع تصدير منتجات إقليم كوردستان الزراعية، وخصوصاً الرمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها إلى الدول الخليجية الأخرى.

وأكد رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان بإمكانه أن يؤدي دوراً مهماً في توفير الأمن الغذائي بالتعاون مع دول المنطقة، كذلك أشار إلى أن تصدير الرمان يمثل بداية لتصدير مجموعة أخرى من محاصيل إقليم كوردستان، ومن بينها التفاح والعنب والعسل.

كما اتفق الجانبان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على الصعد كافة.