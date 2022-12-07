سیاسة

السوداني يتلقى دعوة لزيارة الإمارات واتصالاً هاتفياً من نظيره السوري

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السوداني خلال لقائه وزير العدل الإماراتي
السوداني خلال لقائه وزير العدل الإماراتي
العراق

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء دعوة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما أفاد بيان رسمي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن السوداني استقبل وزير العدل الإماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وأعرب عن "سعي العراق الحثيث لإدامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الشراكة والتعاون على مختلف الصعد والمجالات".

وأشار البيان إلى أن النعيمي سلم السوداني "دعوة رسمية من القيادة الإماراتية، لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتباحث في تنمية العلاقات الثنائية، والتأكيد على توثيق عرى الصداقة والتعاون مع العراق".

وفي سياق آخر، تلقى السوداني اتصالاً هاتفياً من نظيره السوري حسين عرنوس، بحث خلاله الجانبان "بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل على مختلف المستويات والصعد".

وأكد السوداني "حرص العراق على إقامة علاقات بنّاءة مع الجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات، إلى جانب التنسيق الأمني والاستخباري في ملاحقة فلول الإرهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار شعبيهما".

من جانبه أكد عرنوس رغبة بلاده في توطيد علاقاتها مع العراق، وفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين، وفق البيان.

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