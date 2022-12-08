سیاسة

"تهدّد سلامة جنودنا".. واشنطن تعرب عن معارضتها لأي عملٍ عسكري تركي في سوريا

author_image سوار أحمد
سوریا البيت الأبيض العملية العسكرية تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم "مجلس الأمن القومي" في البيت الأبيض جون كيربي يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمالي سوريا.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي، إن أمريكا كانت واضحة مع تركيا بشأن مخاطر عملياتها العسكرية في شمال غربي سوريا، حتى في الوقت الذي تدعم فيه واشنطن حق أنقرة في الدفاع عن نفسها.

وأضاف، "لا نريد أن نرى عمليات عسكرية تُجرى في شمال غربي سوريا، والتي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم داعش".

وتوجه أنقرة أصابع الاتهام الى حزب العمال الكوردستاني وقوات سوريا الديمقراطية، بالضلوع في انفجار إسطنبول، فيما نفى الجانبان أي صلة لهما بالعملية.

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