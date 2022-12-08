الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس للأيام المقبلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الخميس، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة ، في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع ضباب خفيف في بعض الأماكن ويزول تدريجياً خلال النهار مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أقسامها الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي كما يتشكل الضباب في بعض الأماكن ويزول تدريجياً خلال النهار، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في الاقسام الوسطى والجنوبية ،في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابع، أن "طقس يوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً واحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الغربية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في أماكن متفرقة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في الاقسام الوسطى والجنوبية ،وتنخفض قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".