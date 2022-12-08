مسرور بارزاني: سنواصل الحوار مع بغداد حتى التوصل لحلول لكافة الخلافات "في وقت محدد"

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 8 كانون الأول 2022، ان حكومة الإقليم ستواصل الحوار مع الحكومة الإتحادية، حتى التوصل لحلول لكافة الخلافات مع بغداد وخلال فترة زمنية محددة.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني، في كلمة له على هامش مراسم حفل وضع الحجر الأساس للجامعة البريطانية في أربيل.

وقال رئيس حكومة الإقليم، ان وفود إقليم كوردستان الحكومية ستواصل زيارة العاصمة العراقية بغداد، بغية التوصل لحلول لكافة الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإقليم لن يساوم على الحقوق المثبتة في الدستور الدائم للبلاد.

واكد مسرور بارزاني ان تنمية وتطوير قطاع التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي هو دليل على الوعي الثقافي لشعبنا، مشيرا الى ان تأسيس المراكز العلمية والمؤسسات التعليمية دليل على تطور الشعوب والارتقاء بالمستوى الاكاديمي والتعليمي في إقليم كوردستان.

وأشار رئيس الحكومة الى أن هناك العديد من المشاكل في القطاع التعليمي، سواء للمدرسين أو الطلبة، إلا أن الكابينة التاسعة عازمة على الاستمرار بحل كافة هذه المشاكل، مؤكدا في الوقت نفسه أن تنمية التعليم من أهم أولويات حكومته.