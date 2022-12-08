سیاسة

جوتيار عادل: وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد الأسبوع المقبل

author_image سوار أحمد
کوردستان جوتيار عادل حكومة الاقليم بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الخميس 8 كانون الأول 2022، ان وفد الإقليم المفاوض، سيزور بغداد الأسبوع المقبل، وذلك لاستكمال الحوارات مع الحكومة الاتحادية بخصوص القضايا العالقة بين الجانبين.

وقال جوتيار عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم بأربيل، إن وجهات النظر مع الحكومة الاتحادية متقاربة بيننا، مشيرا الى ان وفود الحكومة ستواصل المفاوضات لحل هذه المشاكل والقضايا العالقة بالإعتماد على الدستور.

وأضاف عادل، ان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وجه في إجتماع مجلس وزراء كوردستان الذي انعقد أمس بأن يجري الوفد المفاوض زيارة مرة أخرى إلى بغداد خلال الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى ندد المتحدث باسم حكومة الإقليم بالاعتداء على الفلاحين الكورد في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد، معتبرا هذا الاعتداء استمراراً في سياسة التعريب.

واكد عادل، ان هذا الاعتداء أمر غير مقبول وفق القانون ويخالف المادة 23 من الدستور التي منع التغيير الديموغرافي في اي منطقة، لافتا الى ان حكومة الإقليم خاطبت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوضع حد لتلك الاعتداء التي لا تطال الكورد فحسب بل التركمان ايضا في تلك المحافظة بعد أحداث 16 تشرين الأول/أكتوبر من العام 2017.

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