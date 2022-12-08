سیاسة

القوات الأمنية تعتقل 15 مطلوبا بتهم الإرهاب في عدة محافظات عراقية

author_image سوار أحمد
العراق خلية الإعلام الأمني القوات الأمنية اعتقال تهم الارهاب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني يوم الخميس، القبض على15 مطلوبا بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات في أربع محافظات عراقية. 

وأفاد بيان للخلية، أن "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع نفَّذت واجبات نوعية منفصلة استندت إلى معلومات استخبارية، أسفرت عن إلقاء القبض على (15) مطلوباً للقضاء بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات ومواد قانونية أخرى مختلفة".

وأضاف أن "عمليات القبض كانت في محافظات بغداد وبابل وميسان والديوانية بالتنسيق مع قوة أمنية مشتركة"، مشيراً إلى أنه "تم تسليم المتهمين أصولياً إلى الجهات صاحبة الاختصاص".

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