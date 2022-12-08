رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى رسالة من رئيسة الوزراء الإيطالية

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رسالة من رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية في رسالتها، إلى أن أواصر الصداقة التي تربط إيطاليا بإقليم كوردستان لها تاريخ طويل وبعيد المدى، إذ يشترك الجانبان في التصدي للتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار.

وجددت رئيسة الوزراء الإيطالية رغبة بلادها في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ولا سيّما في مجالات التجارة والزراعة والطاقة.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن أملها بأن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز العلاقة بين أربيل وبغداد من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في السلام والازدهار وتحسين الأوضاع المعيشية.

وكتبت رئيسة الوزراء الإيطالية في ختام رسالتها إلى رئيس الحكومة "أتطلع إلى رؤيتكم في أقرب فرصة، والاجتماع معكم".