موسكو وواشنطن تتبادلان سجينين: لاعبة كرة سلة مقابل تاجر سلاح!

أربيل (كوردستان 24)- تبادلت الولايات المتحدة وروسيا، اليوم الخميس، سجينين في عمليةٍ وصفتها وسائل إعلامٍ غربية بأنها عمليةٌ من "النوع الخاص".

وتضمنت صفقة التبادل، إطلاق موسكو سراح لاعبة كرة السلة، بريتني غراينر، مقابل إفراج واشنطن عن، فيكتور بوت، أحد تجار الأسلحة الأكثر شهرة في العالم.

وتحتجز السلطات الروسية اللاعبة الأمريكية، منذ فبراير شباط الماضي، بعد عثور مسؤولي مطار موسكو على زيت القنب في حقائبها أثناء عودتها إلى الولايات المتحدة بعد اللعب في روسيا.

في وقتٍ تحتجز الولايات المتحدة، فيكتور بوت،منذ عام 2010 بعد تسلّمها بوت من تايلاند، عقب عمليةٍ نفّذتها وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية ( دي إي إيه) قبل ذلك بعامين.

ويُعتقَد أن بوت المدان في الولايات المتحدة بتهريب أسلحةٍ روسية، بأنه تخرج من معهد موسكو للدراسات العسكرية أوائل التسعينيات، وكان برتبة رائد في المخابرات السوفيتية (ك.ج.ب).

من جانبها، اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير عام 2005، أن بوت "أبرز رجل أعمال أجنبي يخرق حظر بيع الأسلحة عبر نقل أسلحة من دولٍ مثل بلغاريا وسلوفاكيا وأوكرانيا".

إلى ذلك، أعلنت وزارتا الخارجية الإماراتية والسعودية، في بيانٍ مشترك اليوم الخميس، عن نجاح الوساطة التي قادها رئيس الدولتين للإفراج وتبادل مسجونين اثنين بين موسكو وواشنطن.

وأشار البيان، إلى أن الإمارات استقبلت بتاريخ 8 ديسمبر كانون الأول الجاري، المواطنة الأمريكية، بريتني غراينر، عبر طائرة خاصة قادمة من موسكو، بعد إفراج السلطات الروسية عنها.

كذلك استقبلت الروسي، فيكتور بوت، عبر طائرة خاصة قادمة من واشنطن، بعد إفراج السلطات الأميركية عنه، واستلم الجانبان الأمريكي والروسي مواطنيهما، تمهيداً لنقلهما إلى بلديهما.