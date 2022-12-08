ریاضة

لافوينتي مدرباً جديداً لمنتخب إسبانيا خلفاً لـ إنريكي المُقال

من المقرر أن يقدم مولينا تقرير تعيين لويس دي لا فوينتي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الإثنين المقبل
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لافوينتي مدرباً جديداً لمنتخب إسبانيا
لافوينتي مدرباً جديداً لمنتخب إسبانيا
العالم كرة القدم الاتحاد الإسباني لويس دي لافوينتي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، اختيار، لويس دي لا فوينتي، مدرباً جديداً للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خلفًا للمقال لويس إنريكي.

وقال الاتحاد الإسباني في بيانٍ له، الخميس، "نقل المدير الرياضي، خوسيه فرانسيسكو مولينا، تقريراً إلى الرئيس لويس روبياليس، يوصي فيه باختيار لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب تحت 21 عاماً، لقيادة الفريق الأول في المرحلة الجديدة التي تبدأ بعد كأس العالم".

ومن المقرر أن يقدم مولينا تقرير تعيين لويس دي لا فوينتي إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الإثنين المقبل في الـ 12 ديسمبر كانون الأول الجاري.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أقال،لويس إنريكي، من منصبه بعد الخسارة أمام المغرب في دور ثمن النهائي لكأس العالم ووداع مونديال قطر 2022 من أول دور إقصائي.

ووجّه الاتحاد الإسباني في بيانٍ له، الشكر لإنريكي على ما قدمه للمنتخب في الفترة الماضية بعد الخروج أمام المغرب في كأس العالم.

وودع المنتخب الإسباني بطل العالم 2010 مونديال قطر على يد المغرب بعد الهزيمة بركلات الترجيح ليرحل مبكراً من الدور ذاته الذي رحل فيه من نسخة روسيا 2018.

وحقق لويس دي لا فوينتي المولود عام 1961، العديد من النجاحات في الفئات الأصغر من المنتخب الوطني الإسباني منذ توليه المسؤولية.

حصل عام 2015 على لقب بطل أوروبا مع فريق تحت 19 عاماً، وفي 2018 نال الميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط مع فريق تحت 18 عاماً.

وفي يوليو 2018، عُيِّن لافوينتي مدرباً لمنتخب تحت 21 عاماً، وبعدها بعام توِّج بأمم أوروبا في إيطاليا.

والمدرب الجديد، لويس دي لا فوينتي، هو أيضاً صاحب الميدالية الفضية الأولمبية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

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