حسين وتونكل يبحثان القضايا المتعلقة بالإيزيديين وحقوقهم

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ورئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل اليوم الخميس القضايا المتعلقة بالإيزديين وحقوقهم.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل اليوم الخميس رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية توبياس تونكل.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا "القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان سيما ما يتعلق بالإيزيديين في العراق وحقوقهم".

وأعرب فؤاد حسين حسبما أفاد البيان "حرص الحكومة العراقية على تقوية الأسس والمبادئ والقيم الديمقراطية في العراق".

وأكد وزير الخارجية العراقي أن "الحكومة تعمل على حماية حقوق كافة مكونات الشعب العراقي، عبر تشجيعهم على البقاء في مناطقهم لحفظ التنوع الذي يشكل النسيج العراقي وتوفير الحماية اللازمة لهم والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لذلك، وإتخاذ كل السبل الكفيلة بحماية التنوع المجتمعي في العراق".

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا "التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام ودور العراق البارز في حل الصراعات بين دول المنطقة عبر عقد الحوارات الثنائية بين أطراف النزاع".

وشدد فؤاد حسين على أن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانية المزمع عقده في العاصمة الأردنية عمّان سيكون منبراً لتبادل الآراء ووجهات النظر حيال العديد من الأزمات التي تعاني منها دول المنطقة".

من جانبه بيّن توبياس تونكل أن "البرلمان الألماني بصدد إصدار قرار في شهر كانون الثاني باعتبار ما حدث للإيزيديين في سنجار جريمة إبادة جماعية".