الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام كرواتيا إلى منطقة "شنغن"

أربيل (كوردستان 24)- وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على انضمام كرواتيا إلى منطقة "شنغن" اعتباراً من يناير كانون الثاني المقبل.

وكتبت البعثة الدبلوماسية الكرواتية "فير بروكسل" على تويتر: "الخطوة الأخيرة اكتملت (..) تم التأكيد رسمياً الآن على انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2023".

في المقابل، أعلن مسؤول أوروبي عدم الموافقة على طلب بلغاريا ورومانيا الانضمام إلى شنغن.

وشنغن هي منطقة تضمّ 26 دولة أوروبية، ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة.

وألغت الدول في منطقة شنغن الرقابة على الحدود الداخلية مع أعضاء دول شنغن الأخرى، وتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية مع الدول غير الأعضاء.

وتضمُّ منطقة شنغن 26 دولة، 22 منها هي من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وهي أيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا.

وتعتبر كرواتيا واحدة من خمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها ليست ضمن منطقة شنغن، وهي بلغاريا وقبرص ورومانيا وأيرلندا.

وتعد كرواتيا وبلغاريا وقبرص ورومانيا، ملزمة قانونياً للانضمام إلى منطقة شنغن وتسعى من أجل ذلك، في حين أن أيرلندا قررت عدم الانضمام إلى هذه المنطقة.

كما توجد ثلاث دول صغيرة هي بحكم الأمر الواقع ضمن هذه المنطقة، لأنها لا تملك السيطرة على حدودها مع دول المنطقة، وهي موناكو وسان مارينو والفاتيكان.

وقّعت خمسة من عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتفاقية شنغن عام 1985، وفي عام 1990، استكملت هذه الاتفاقية بواسطة اتفاقية شنغن التي اقترحت إلغاء الرقابة على الحدود الداخلية وسياسة التأشيرة المشتركة.