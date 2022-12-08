مسرور بارزاني واللورد طارق أحمد يبحثان العلاقات بين كوردستان وبريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء الخميس اتصالاً هاتفياً مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد.

واتفق الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

وأشار مسرور بارزاني إلى تطور العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، خاصةً في مجالات التعاون الأمني والتعليم والتجارة والاستثمار.

وفي هذا الصدد أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان بالمساعدة التقنية التي تقدمها المملكة المتحدة لرقمنة الخدمات العامة والإصلاح الضريبي في الإقليم.

كما تطرق رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال الاتصال إلى تصدير المنتجات الزراعية في حلبجة وزاخو إلى الإمارات والخليج.

واتفق الجانبان على أن المملكة المتحدة لديها القدرة على دعم حكومة إقليم كوردستان في تأمين الغذاء العالمي والاستثمار في مجال البنوك.