سیاسة

مسرور بارزاني واللورد طارق أحمد يبحثان العلاقات بين كوردستان وبريطانيا

اتفق الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني واللورد طارق أحمد
مسرور بارزاني واللورد طارق أحمد
کوردستان مسرور بارزاني اللورد طارق أحمد إقليم كوردستان المملكة المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مساء الخميس اتصالاً هاتفياً مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد.

واتفق الجانبان خلال الاتصال الهاتفي على أهمية حماية الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان.

وأشار مسرور بارزاني إلى تطور العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، خاصةً في مجالات التعاون الأمني والتعليم والتجارة والاستثمار.

وفي هذا الصدد أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان بالمساعدة التقنية التي تقدمها المملكة المتحدة لرقمنة الخدمات العامة والإصلاح الضريبي في الإقليم.

كما تطرق رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال الاتصال إلى تصدير المنتجات الزراعية في حلبجة وزاخو إلى الإمارات والخليج.

واتفق الجانبان على أن المملكة المتحدة لديها القدرة على دعم حكومة إقليم كوردستان في تأمين الغذاء العالمي والاستثمار في مجال البنوك.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف