بوتين يؤكّد أن قواته ستواصل قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قواته ستواصل قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لافتاً أن بلاده لم تكن البادئة بانتهاج هذا السلوك في الحرب.

وفرضت أوكرانيا انقطاعاً طارئاً للتيار الكهربائي، الخميس، في أعقاب تضرر البنية التحتية للطاقة نتيجة الضربات الجوية الروسية التي قالت شركة تشغيل الشبكة الوطنية إنها تسببت في نقص كبير في الإمدادات.

وخلال تكريمه قادة عسكريين في حفل بمناسبة يوم أبطال الوطن، الخميس، اعترف بوتين، بأن روسيا "استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".

واعتبر الرئيس الروسي أن بلاده "لم تبادر إلى ذلك، بل جاءت الضربات الأولى من طرف من ضربو جسر القرم"، في إشارة إلى التفجير الذي استهدف الجسر الواصل بين شبه جزيرة القرم وروسيا وتبنته كييف.

وقصفت روسيا منشآت الطاقة في أنحاء أوكرانيا في أحدث موجةٍ كبيرة من الهجمات يوم الاثنين، في وقت من العام يرتفع فيه استهلاك الطاقة عادة بسبب حلول فصل الشتاء.

وأضاف بوتين، "الغرب يتجاهل ما تقوم به أوكرانيا ضد روسيا، لكن خطوات موسكو وردودها تسبب دائماً موجة عارمة من الضجيج الإعلامي".

وتابع: "لن تؤثر الضجة والصخب الإعلاميان المصاحبان لسير العملية الروسية على تحركات موسكو في أوكرانيا وأداء المهام القتالية"، وفق وكالة تاس الروسية.

وزادت روسيا من هجماتها على منشآت الطاقة في الأسابيع القليلة الماضية، قائلة إن الضربات على البنية التحتية الحيوية مشروعة عسكرياً.

بينما تقول أوكرانيا إن الهجمات التي تهدف إلى التسبب في معاناة المدنيين تعتبر "جريمة حرب".

وأعلن الرئيس الروسي، في الـ 24 فبراير شباط 2022، حرباً مفتوحاً على أوكرانيا بعد إعلان الأخيرة رغبتها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وهو ما تعتبره موسكو تهديداً لأمنها القومي.