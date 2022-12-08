وفد من جبهة السلام والحرية يلتقي بوزير الخارجية الروسي

أربيل (كوردستان 24)- التقى وفد قيادي من جبهة السلام والحرية برئاسة أحمد الجربا رئيس الجبهة وعضوية كاميران حاجو وكبرائيل موشي كورية اليوم الخميس بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر بيان صادر عن جبهة السلام والحرية تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن "اللقاء الهام شهد اجتماعات هامة ومكثفة وناجحة، وتم مناقشة تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة عموماً مع التركيز على ضرورة ايجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية، وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

من جهته أكد الجانب الروسي وفق البيان "دعمه الثابت لسيادة الدولة السورية ووحدتها وسلامة أراضيها"، وشدد على "ضرورة تكثيف جميع الجهود الدولية للمساعدة في تحسين الوضع الإنساني وإعادة تأهيل هذا البلد بعد انتهاء الصراع".

وأكد البيان أنه "في نفس اليوم، أقامت الخارجية الروسية غداء عمل في قصر الضيافة على شرف وفد الجبهة، أجرى خلالها الوفد مشاورات مكثفة وشاملة مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لدول الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، ناقشوا خلال اللقاء جميع التطورات والأحداث المتعلقة بالملف السوري وآخر مستجداته".