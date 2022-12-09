سیاسة

السوداني يلتقي في الرياض بالأمين العام لجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي

اللقاء بحث "أهمية تفعيل آليات العمل والتكامل الاقتصادي البيني ضمن برامج التنمية المشتركة للدول العربية"
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السوداني مع أحمد أبو الغيط
السوداني مع أحمد أبو الغيط
العراق السوداني أحمد أبو الغيط نايف مبارك الحجرف القمة العربية الصينية

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء الخميس، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية التي تقام بالعاصمة السعودية الرياض.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن اللقاء بحث "أهمية تفعيل آليات العمل والتكامل الاقتصادي البيني ضمن برامج التنمية المشتركة للدول العربية، وأن تضطلع الجامعة العربية بدورها المحوري في تعزيز فرص التعاون بين البلدان العربية".

من جانبه أكد أبو الغيط حسب البيان، أهمية "دعم العراق في جهود السلام والتهدئة بالمنطقة، وحرصه على بناء علاقات بنّاءة وشراكات مستديمة مع محيطه العربي".

كما التقى السوداني على هامش مشاركته بالقمة العربية الصينية في الرياض، يوم الخميس، بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج نايف مبارك الحجرف.

وبحث الجانبان خلال اللقاء "مجمل العلاقات بين العراق ودول مجلس التعاون"، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

وأعرب السوداني حسبما أفاد البيان "سعي العراق لترسيخ أسس العمل والتكامل الإقليمي المشترك".

وبيّن رئيس الوزراء العراقي "التزام العراق بإدامة علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والشقيقة، وتنمية مساراتها الاقتصادية وتطويرها".

من جانبه أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، "أهمية تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي، ودعم دول المجلس لأمن العراق واستقراره وازدهاره".

وأكد الحجرف للسوداني وفق ما جاء في البيان "الثقة بقدرة العراق على الاضطلاع بدور محوري فعّال في المنطقة، والتواصل مع الأطراف الإقليمية كافة".

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