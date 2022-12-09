واشنطن تفرض عقوبات على رجل أعمال تركي على خلفية تعاملات تجارية مع إيران

أربيل (كوردستان 24)- فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الخميس، عقوباتٍ على رجال الأعمال التركي البارز صدقي أيان للاشتباه في تشغيله شبكة تجارية سهلت صفقات نفطية بقيمة مئات الملايين من الدولارات صالح الحرس الثوري الإيراني.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية أيان ونجله بهاء الدين الضابط في الجيش التركي على قائمتها السوداء وجمدت أي أصول تابعة لهما على الأراضي الأمريكية ومنعت وصولهما إلى الأسواق المالية والتجارية العالمية.

وقالت وزارة الخزانة إن "أيان ساعد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من خلال ترتيب صفقات لبيع النفط الذي يسيطر عليه وشحنه إلى الصين ومشترين آخرين في شرق آسيا وأوروبا والإمارات".

وأضافت أنه "سهّل أيضاً تحويل عائدات الصفقات إلى الحرس الثوري الإيراني"، مشيرة إلى استخدامه شركات "مجموعة آيه إس بي" التابعة له والمسجلة في جبل طارق لإخفاء منشأ النفط ووجهة الأموال".

ولفتت الوزارة إلى أن "أيان استخدم أيضاً إحدى شركاته لشراء ناقلة للغاز المسال ترفع علم بنما لصالح الحرس الثوري الإيراني".

وشملت العقوبات الأمريكية أسضاً قاسم أوزتاس المسؤول الكبير في "آيه إس بي" لإدارته "بشكل مباشر الكثير من أعمال أيان" ونجله.

كذلك، أدرجت وزارة الخزانة حوالي 20 شركة من مجموعة "آيه إس بي" وشبكة "أيان" على قائمتها السوداء.

المصدر: فرانس برس