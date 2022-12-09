صحة وبیئة

الأنواء تعلن حالة الطقس للأيام المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء حالة الطقس العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أمطاراً رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض الاماكن يزول تدريجياً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع انحاء البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض الاماكن يزول تدريجياً في عموم البلاد، اما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الاثنين سيكون في المتطقتين الوسطى والجنوبية غائما جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئيا الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة و تكون رعدية ،اما درجات الحراوة ستنخفض عن اليوم السابق".

وأشار الى، أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض الاماكن يزول تدريجياً، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية ،ودرجات الحرارة ستكون مقاربة،، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة تساقط امطار خفيفة في اماكن متفرقة ،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية".

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