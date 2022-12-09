رئيسة المجر تصل إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وصلت رئيسة المجر كاتالين نوفاك اليوم الجمعة، الى إقليم كوردستان، في زيارة هي الأولى لرئيس مجري الى الإقليم.

وأجرت نوفاك مباحثات مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد في العاصمة بغداد صباح الجمعة، وذلك قبل أن تتوجه إلى أربيل، حيث كان في استقبالها رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

ومن المقرر أن تتفقد الرئيسة المجرية جنود بلادها والمشاريع الإنسانية التي يتم تنفيذها بإشراف برنامج المساعدات الهنغارية، كما سيتم التباحث بملف المهاجرين والحرب على داعش مع كبار المسؤولين في الاقليم.

وفي العاشر من أيار مايو 2022، انتخبت كاتالين نوفاك كأول امرأة رئيسةً للمجر، وأصبحت أصغر رئيس يشغل هذا المنصب بعمر 44 عاماً.

ونوفاك تتحدث أربع لغاتٍ أجنبية، بالإضافة إلى لغتها الأم المجرية، هي الإنجليزية والفرنسية والألمانية بطلاقة، كما أنها تتقن اللغة الإسبانية.

وتتمتع كاتلين بمسيرة مهنية ممتازة، فقد عملت بوزارة الخارجية، وأصبحت نائبة رئيس حزب "فيدس" الحاكم، وفي السنوات الأخيرة نما دورها بشكل مذهل، حيث حصلت في العام 2022 على لقب المرأة الأكثر نفوذاً في الحياة العامة.