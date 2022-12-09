السوداني يبحث مع الرئيس الصيني تعزيز العلاقات الاستراتيجية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها إلى مستوى أعمق من التعاون الاستراتيجي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان تلقت كوردستان 24 نسخةً منه، أن محمد شياع السوداني عقد جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، صباح اليوم الجمعة، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي تستضيفها السعودية.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها إلى مستوى أعمق من التعاون الاستراتيجي، والشراكة المستديمة في مختلف المجالات".

وأكد السوداني حسبما أفاد البيان "رغبة العراق في الإفادة من الخبرات الصينية بمجالات متعددة، وتطلعه لتعزيز مبدأ الشراكة مع الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق، ومجالات البنى التحتية".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "العراق يمثل ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة، وأن التنمية المستدامة وطريق الازدهار الاقتصادي الإقليمي والدولي كان ولا يزال يمر عبر اضطلاع العراق بكامل دوره البنّاء على الساحتين العربية والدولية".

من جانبه أشار الرئيس الصيني إلى "موقع العراق الجغرافي ومكانته الحضارية بما يمكنه من لعب دور مهم في مشاريع التنمية المستدامة وأن يكون جسراً ومنطقة تلاقٍ بين دول المنطقة والعالم".

وأعرب شي جين بينغ وفقاً للبيان "عن تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون الثنائي في مختلف الصعد"، مجدداً "دعم بلاده لأمن وسيادة واستقرار العراق".