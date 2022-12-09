دول الخليج تدعو العراق لاحترام سيادة الكويت واستكمال "الترسيم البحري"

أربيل (كوردستان 24)- أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة.

ودعا المجلس في البيان الختامي الصادر في ختام أعمال دورته الـ43 بالرياض، العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162، معرباً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني على بعثة الأمم المتحدة (يونامي).

وقال إنه يتطلع إلى أن يستمر "العراق في التعاون لضمان تحقيق تقدم في جميع الملفات ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات".