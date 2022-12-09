ریاضة

كرواتيا تطيح بالبرازيل بركلات الترجيح وتبلغ نصف النهائي

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- تغلبت كرواتيا بركلات الترجيح على البرازيل 4-2 لتحجز أول مقعد في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الجمعة.

وبعد تعادل في الوقت الأصلي دون أهداف بدا أن البرازيل تقترب من المربع الذهبي حين سجل نيمار بمجهود فردي مميز قبل نهاية الشوط الإضافي الأول.

لكن برونو بتكوفيتش أدرك التعادل في الشوط الإضافي الثاني بتسديدة غيرت اتجاهها لتمتد المواجهة إلى ركلات الترجيح.

وأهدر رودريجو وماركينيوس ركلتين فيما نفذت كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، ركلاتها الأربع بنجاح لتنتظر مواجهة الأرجنتين أو هولندا على مكان بالمباراة النهائية.

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