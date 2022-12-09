رئاسة إقليم كوردستان تعلن نتائج اجتماع نيجيرفان بارزاني مع رئيسة هنغاريا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان مساء اليوم الجمعة عن نتائج اجتماع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مع رئيسة هنغاريا کاتالین نوفاك التي تزور أربيل حالياً بعد ختام مباحثاتها في بغداد.

واجتمع نيجيرفان بارزاني مع رئيسة هنغاريا في أربيل، وبحث معها العلاقات التي تربط العراق وإقليم كوردستان مع بودابست، وآخر التطورات في العراق.

وذكرت رئاسة الإقليم على موقعها الإلكتروني أن الجانبين بحثا المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وسبل حلها عبر الإرتكان إلى الحوار، بالإضافة إلى مناقشة الحرب على الإرهاب ومخاطر داعش، وملف النازحين واللاجئين وأوضاع المكونات في إقليم كوردستان.

وأبدى الجانبان رغبتهما في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك على الصعد كافة، والتأكيد على مواصلة دعم التحالف الدولي ومساندته للعراق وإقليم كوردستان لمكافحة الإرهاب واجتثاث داعش.

ورحب نيجيرفان بارزاني بزيارة رئيسة هنغاريا، واعتبرها دلالة على دعم إقليم كوردستان، وأثنى على الدعم الهنغاري للعراق وإقليم كوردستان خلال الحرب على داعش، فضلاً عن المساعدات الإنسانية ولا سيّما للمسيحيين والإيزيديين.

وعبّرت رئيسة هنغاريا عن تقديرها لتضحيات البيشمركة ودورها في إلحاق الهزيمة بداعش، وجددت التأكيد على استمرار دعم بلادها للعراق وإقليم كوردستان للقضاء على الإرهاب، وقالت إن الإرهاب لا يزال يشكل خطراً على الحرية والديمقراطية، وشكرت إقليم كوردستان على ما يؤديه من دور من أجل تعزيز التعايش والتسامح وحماية النازحين واللاجئين والمكونات، وخصوصاً المسيحيين والإيزيديين.

وتطرق الاجتماع إلى علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة والمنطقة، كذلك أكد الجانبان على أهمية حماية استقرار العراق وسيادته، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحرب في أوكرانيا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق رئاسة الإقليم.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع رئيسة هنغاريا يوم غد السبت لبحث جملة من الملفات الراهنة، حسبما أفاد مصدر مطلع لكوردستان 24.