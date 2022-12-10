سیاسة

أوروبا تكشف حجم المبالغ المجمدة من الأصول الروسية

author_image مظفر مزوري
العالم الاتحاد الاوروبي روسيا يورو أصول روسية

أربيل (كوردستان24)- أفادت بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بلجيكا ولوكسمبورغ جمدت 18.9 مليار يورو من أصول أثرياء روس وكيانات فرضت عليها عقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.

ووفقا لإحصاءات للاتحاد الأوروبي، جاءت بلجيكا في المقدمة بحيث جمدت 3.5 مليارات يورو من الأصول الروسية تلتها لوكسمبورغ بـ 2.5 مليار وإيطاليا بـ 2.3 مليار وألمانيا بـ 2.2 مليار.

أما إيرلندا والنمسا وفرنسا وإسبانيا فقدت جمدت كل منها على حدة أكثر من مليار يورو بحسب البيانات المعلنة بحلول 25 تشرين الثاني.

وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو عملياتها العسكرية في أوكرانيا في شباط، في حين أبلغ عدد من أعضاء التكتل عن استهداف مبالغ كبيرة، فإن البعض الآخر لا يزال متأخرا كثيرا.

وتتذيل القائمة مالطا التي لديها مخطط "جواز السفر الذهبي" المثير للجدل للمستثمرين الأثرياء بمن فيهم الروس، إذ قامت بتجميد 146,558 يورو فقط، وتأتي اليونان في المركز الثاني بأرصدة مجمدة تبلغ 212,201 يورو.

وفي المجموع يخضع 1,241 فردا و118 كيانا لعقوبات تشمل تجميد الأرصدة وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا.

المصدر: سكاي نيوز

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