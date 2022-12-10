واشنطن تفرض عقوباتٍ على القوات الجوية الروسية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن فرض عقوباتٍ على ثلاث جهاتٍ روسية، من بينها القوات الجوية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، "نعلن فرض عقوبات على 3 جهات روسية متورطة في تزويد روسيا بمسيّراتٍ إيرانية، لاستخدامها في أوكرانيا".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، إيران بإرسال مسيّرات من نوع شاهد 136، إلى موسكو في حربها على أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تنفي موسكو استخدام المسيّرات الإيرانية في هجماتها على مدنٍ أوكرانية، قالت إيران في وقتٍ سابق، إنها صدّرت عدداً من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل الحرب.

وأضاف كيربي، أن العقوبات "تفرض على القوات الجوية الفضائية الروسية والمركز رقم 924 لإدارة الطيران المسير.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على قيادة طيران النقل العسكري الروسي، لذات الأسباب المتعلقة بالمسيّرات الإيرانية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ 24 فبراير شباط 2022، الحرب على أوكرانيا بعد إعلان الأخيرة رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما تعتبره موسكو تهديداً لأمنها القومي.

ومع بدء الحرب الروسية، أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية دعمها العسكري لـ كييف، تقول موسكو إن ذلك يتسبب بإطالة أمد الحرب التي تسببت بتدمير مدنٍ أوكرانية بأكملها.