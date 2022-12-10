سیاسة

واشنطن تفرض عقوباتٍ على القوات الجوية الروسية

author_image Kurdistan24 اربیل
العالم امريكا روسيا عقوبات القوات الجوية حلف الشمال الاطلسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن فرض عقوباتٍ على ثلاث جهاتٍ روسية، من بينها القوات الجوية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، "نعلن فرض عقوبات على 3 جهات روسية متورطة في تزويد روسيا بمسيّراتٍ إيرانية، لاستخدامها في أوكرانيا".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، إيران بإرسال مسيّرات من نوع شاهد 136، إلى موسكو في حربها على أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تنفي موسكو استخدام المسيّرات الإيرانية في هجماتها على مدنٍ أوكرانية، قالت إيران في وقتٍ سابق، إنها صدّرت عدداً من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل الحرب.

وأضاف كيربي، أن العقوبات "تفرض على القوات الجوية الفضائية الروسية والمركز رقم 924 لإدارة الطيران المسير.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على قيادة طيران النقل العسكري الروسي، لذات الأسباب المتعلقة بالمسيّرات الإيرانية.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ 24 فبراير شباط 2022، الحرب على أوكرانيا بعد إعلان الأخيرة رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو ما تعتبره موسكو تهديداً لأمنها القومي.

ومع بدء الحرب الروسية، أعلنت الولايات المتحدة ودول غربية دعمها العسكري لـ كييف، تقول موسكو إن ذلك يتسبب بإطالة أمد الحرب التي تسببت بتدمير مدنٍ أوكرانية بأكملها.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف