مسرور بارزاني يجتمع مع رئيسة هنغاريا في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، صباح اليوم السبت، مع رئيسة هنغاريا، كاتالين نوفاك، في العاصمة أربيل.

وناقش الجانبان العديد من القضايا المتعلقة بإقليم كوردستان والمجر، والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والطوائف والقوميات في كوردستان.

وزار مسرور بارزاني ونوفاك خلال جولتهما، مدرسة "ميلثو" الدولية في قضاء عينكاوا بأربيل، واطلعا على واقع التدريس فيها.

وكانت رئيسة هنغاريا، كاتالين نوفاك، قد وصلت أمس الجمعة، أربيل والتقت رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بحثا خلاله العلاقات التي تربط العراق وإقليم كوردستان مع بودابست، وآخر التطورات في العراق.