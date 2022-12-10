ألمانيا: ارتفاع عدد المشتبه بهم في محاولة الانقلاب إلى 54 شخصاً

أربيل (كوردستان 24)- كشفت السلطات الألمانية، الجمعة، أن التحقيقات والأدلة التي جمعتها الشرطة خلال عمليات المداهمة الاخيرة، رفعت عدد المشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب إلى 54 شخصاً.

وألقت الشرطة الألمانية، الخميس، القبض على 25 شخصاً، قالت إنهم ينتمون لحركة "مواطني الرايخ" التي لا تعترف بالحكومة الحالية، ومتهمة بالتخطيط لتنفيذ انقلابٍ على الحكم.

يأتي ذلك، بينما أعلن الادعاء العام الألماني، البدء بإجراءات ترحيل رجلين اعتُقِلا خلال مداهمات ضد أعضاء من "مواطني الرايخ" اليمينية المتطرفة في النمسا وإيطاليا.

وقال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية، توماس هادنفانغ، لوسائل إعلام محلية، "كانت ضربة قوية لمجموعة مواطني الرايخ المسلحة والتي يبلغ عدد أتباعها 21 ألف شخص".

وأضاف "ارتكبت هذه المجموعة أكثر من ألف جريمة العام الماضي، ونحن نراقبهم منذ ربيع هذا العام ونعرف مخططاتهم"، بحسب فرانس برس.

ولفت المسؤول الاستخباراتي إلى أن لدى حركة "مواطني الرايخ" المهارات المناسبة المكتسبة من الوحدات العسكرية الألمانية، وأن بعض معتقلي التنظيم جاؤوا من الجيش.

وأوضح هادنفانغ أن لدى عناصر التنظيم "ترسانة أسلحة قانونية وغير قانونية"، وأنه ما يزال "هناك ما يكفي من الأسلحة في حوزتهم وخصوصاً من مخازن الجيش".

وتتهم السلطات الألمانية، "مواطني الرايخ" بعدم اعتراف أعضائها بالدولة الألمانية الحديثة ولا بقوانينها، ويمتنعون عن دفع ضرائب ومخصصات اجتماعية.

كما تصرُّ المجموعة، على أن الامبراطورية الألمانية التي انهارت في الحرب العالمية الأولى، لا تزال قائمة، كما تنظر باحترام إلى النازية التي انتهت في الحرب العالمية الثانية.

وكان رئيس الشرطة الجنائية الفدرالية، هولغر مونش، كشف أن الأجهزة الأمنية فتشت حوالي 150 موقعاً في جميع أنحاء البلاد، وعثرت في نحو 50 موقعاً على أسلحة.

وأشار إلى أنه من المتوقّع "استمرار المداهمات والاعتقالات في الأيام المقبلة".

من جانبها، اعتبرت وزيرة الداخلية، نانسي فيسر، أنه "من الخطأ التقليل من شأن مثل هذه الجماعات"، خاصة إذا كان من بين أعضائها أشخاص "دُرِّبوا على استخدام الأسلحة النارية، مثل الجنود أو ضباط الشرطة".