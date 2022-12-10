رئيسة هنغاريا تؤكد مواصلة بلادها في دعم إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئيسة هنغاريا، كاتالين نوفاك، على مواصلة بلادها في تقديم الدعم لإقليم كوردستان، مشيرةً إلى استعدادها لمساعدة الجميع.

ووصلت الرئيسة الهنغارية، أمس الجمعة، إقليم كوردستان قادمةً من بغداد، والتقت في أربيل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني.

وقالت نوفاك، خلال مشاركتها، اليوم السبت، في افتتاح مدرسة "ميلسو" بقضاء عينكاوا في أربيل برفقة رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، "رغم أن دولتنا ليست غنية وعدد سكانها ليس كبيراً، إلا أننا نريد المساعدة ونقدمها لأي شخص يحتاجها".

وأشارت رئيسة هنغاريا أن علم إقليم كوردستان يشبه كثيراً العلم المجري بألوانه الحمراء والخضراء والبيضاء، قائلةً: نحن فخورون بأن العلم المجري يرفرف هنا".

وحول علاقات بلادها مع الدول الأخرى، قالت نوفاك "علاقتنا تقوم على ثلاث قواعد، أولاً ، نحترم الطرف الآخر ، وهذا يعني أننا نحترم سيادة الدول الأخرى، وثانياً، نؤيد الحل الديمقراطي والسيادي وثالثاً ندين الإرهاب والهجمات".

وأبدت رئيسة المجر عن أسفها "لتعرض آلاف المسيحيين للاضطهاد في العدد من الدول"، قائلةً "عملنا على إعادة نصف مليون مواطن من مواطنينا إلى ديارهم وقدمنا خدماتنا في أكثر من 50 دولة".

وتمنّت نوفاك خلال كلمتها في مراسيم افتتاح مدرسة "ميلسو"، أن يكون إقليم كوردستان قوياً بشعبه وتماسك مجتمعه.

وقالت "التحرر والتخلص من الإرهاب ليس كافياً لوحده، نريد لإقليم كوردستان المضي قدماً نحو مستقبلٍ مشرق"، مضيفةً "عندما افتتحنا المدراس، هذا يعني أننا نرغب ان يكون لنا مستقبل مشرق".

وفي ختام كلمتها، أكدت رئيسة المجر أن زيارتها ليست بسبب تواجد قوات بلادها في المنطقة، بل أشارت إلى أهمية اللقاء برئيس حكومة كوردستان ورئيس الإقليم والاستثمار فيه.

وقالت "تشرّفت بهذه الزيارة إلى كوردستان، وأشكركم على الترحيب الحار الذي قوبلت به، أنا سعيدة برؤية المجر تستثمر هنا، أنتم لستم وحدكم".