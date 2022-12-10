سیاسة

"مار نيقوديموس" يُشيد بموقف الرئيس بارزاني خلال نزوح المسيحيين من الموصل

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان الرئيس بارزاني مار نيقوديموس عينكاوا النزوح

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس جمعية السريان الأرثوذكس في إقليم كوردستان والموصل- كركوك، مار نيقوديموس داوود متا، أن الرئيس مسعود بارزاني استقبل المسيحيين خلال هروبهم من تنظيم داعش في الموصل.

وقال خلال كلمةٍ له في مراسيم افتتاح مدرسة "ميلسو" بقضاء عينكاوا في أربيل، اليوم السبت،  "عندما نزحنا من الموصل هرباً من داعش، رحّب بنا الرئيس بارزاني وأخبرنا بأننا لسنا وحدنا".

وأضاف "بعد أيامٍ قليلة من نزوحنا، التقى بنا الرئيس مسعود بارزاني وأخبرنا أننا في بيتنا، وإذا عشنا فسنعيش معاً، وإن متنا، فسنموت معاً".

وأشار مار نيقوديموس، إلى أن المجر قابلتهم ووقفت إلى جانبهم.

وقال "حينها كان فكتور أوربان رئيساً للوزراء ولا يزال، وقال لنا: نحن معكم، رغم أننا في أوروبا، لكننا نشعر بما تشعرون به من جرائم داعش الذي دمر بيوتكم".

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