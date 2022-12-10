قتيل في انفجار بمبنى سكني في جزيرة جيرزي البريطانية

أربيل (كوردستان 24)- قتل شخص وجرح أكثر من عشرة آخرين بعد انفجار كبير في مبنى يضم شققاً سكنية في جيرزي، على ما أعلنت شرطة الجزيرة البريطانية الواقعة في بحر المانش.

وقال قائد الشرطة المحلية روبن سميث إن "12" من أهالي المبنى الكائن في سانت هيليير (جنوب الجزيرة) مفقودون، مضيفاً أن "انفجاراً كبيراً" وقع قرابة الساعة الربعة صباحاً.

واندلع حريق سيطرت عليه فرق الإطفاء التي لا تزال تتواجد في المكان، بحسب الشرطة، فيما هرعت عدد من سيارات الإسعاف إلى المكان.

وأكدت الشرطة مقتل شخص ونقل اثنين آخرين إلى المستشفى، داعية الناس إلى عدم التوجه إلى موقع الحادثة.

وقالت رئيسة حكومة جيرزي كريستينا مور إنه "نظراً لحجم الدمار الذي لحق بالمبنى، من الصعب أن نحدد بدقة عدد الأشخاص المفقودين"، مضيفةً أن إخلاء المبنى قد يستغرق "عدة أيام".