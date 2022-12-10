هيثم الغيص: تحالف أوبك+ يؤدي دوراً فعالاً في دعم استقرار السوق

أربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص اليوم السبت إن تحالف أوبك+ يلعب دوراً فعالاً في دعم استقرار السوق، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة لتشكيله

وأضاف الغيص في بيان "بعد ست سنوات، لا تزال هذه المجموعة مستمرة في لعب دور فعال في دعم استقرار السوق".

وأشار إلى أهمية الاستقرار في تحقيق النمو والتنمية وجذب الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة.

وكان آخر اجتماع لتحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة أوبك وآخرين من خارجها على رأسهم روسيا، قد عقد في الرابع من كانون الأول ديسمبر الجاري.